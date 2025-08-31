sweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ø¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ä¡ä¡äsweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë¡Ø¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¤Ï¡¢·î´©»ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤Ë¤Æ1996Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢ÁÏºî½¸ÃÄCLAMP¤Ë¤è¤ë¾¯½÷Ì¡²è¡£Éõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤ì¤Ð¤³¤ÎÀ¤¤ËºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥É¡×¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥É¥­¥ã¥×¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚÇ·