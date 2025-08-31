¡Ú¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡ÛÂçÎÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ïsweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ª
sweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡¡¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡äsweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¤Ï¡¢·î´©»ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤Ë¤Æ1996Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢ÁÏºî½¸ÃÄCLAMP¤Ë¤è¤ë¾¯½÷Ì¡²è¡£Éõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤ì¤Ð¤³¤ÎÀ¤¤ËºÒ¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥É¡×¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚÇ·ËÜºù¡Ê¤µ¤¯¤é¡Ë¤ÎÍ¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤Ï300²¯±ß¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡×¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é ¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¤è¤ê¡¢sweets¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÂçÎÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢¹çÈé¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Þ¥Á¤¢¤ê¥Ý¡¼¥Á¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¡¼¥É ¤µ¤¯¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¡¼¥É ¤â¤°¤â¤°¥±¥í¤Á¤ã¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥±¥í¤Á¤ã¤ó¤ª´é¤Ì¤¤¥Ð¥Ã¥¸¡¢¡Ú¥¥ã¥é¥í¥°¸ÂÄê¡ÛÆÃÅµ¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ÎÁ´12¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ú¥¥ã¥é¥í¥°¸ÂÄê¡ÛÆÃÅµ¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥í¥°¤Ë¤Æ2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁÈ´¤¡Ë¤´Í½ÌóËè¤Ë¡¢Á´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£1Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁÈ´¤¡Ë¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Á´6¼ï¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¤ÏÂçÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊC¡ËCLAMP¡¦ST/¹ÖÃÌ¼Ò¡¦NEP¡¦NHK
