２３年に亡くなった歌手の八代亜紀さんの「フルヌード写真」付きのＣＤを発売したニューセンチュリーレコードは３０日までに公式ＨＰで第２弾の発売の可能性を示唆。ステージ衣装や下着までも入手しており、それらを写真集にして発売するなど「思案中」とした。同社の公式ＨＰには「最新のニュース」とあり、「最近、八代亜紀（忘れないでね）を購入された方々から、お宝シリーズ第２弾の発売はいつ頃なのかというお問い合わせ