熊谷は8試合連続安打と結果を積み重ねている（C）産経新聞社阪神は8月29日の巨人戦（甲子園）に3ー4と惜敗。3点を追う8回に相手4番手の大勢を攻めたて、一死から3番の森下翔太が19号をマークすると4番、佐藤輝明にも34号が飛び出し、左右の大砲がチームを盛り立てるもあと一歩、及ばず。【動画】見よ、この豪快アーチ、森下翔太＆佐藤輝明の2打席連続弾の圧巻一方、敗戦の中でも気を吐いたのは「6番・遊撃」で先発出場した熊