アニメ 『鬼滅の刃』×『ダイドードリンコ』の、2020年に発売されたコラボ商品、通称 ”鬼滅缶” がミニチュアチャームになってガシャポン（R）に登場する。☆集めて楽しい「鬼滅缶」のチャームイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞2020年に登場した「鬼滅缶」がバンダイのカプセルトイ「ガシャポン（R）」になってやってくる！「鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム」が、2025年8月第5週より展開