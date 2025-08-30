【鬼滅の刃】2020年の「ダイドードリンコ」コラボ缶がチャームになった！
アニメ 『鬼滅の刃』×『ダイドードリンコ』の、2020年に発売されたコラボ商品、通称 ”鬼滅缶” がミニチュアチャームになってガシャポン（R）に登場する。
☆集めて楽しい「鬼滅缶」のチャームイメージをチェック！（写真10点）＞＞＞
2020年に登場した「鬼滅缶」がバンダイのカプセルトイ「ガシャポン（R）」になってやってくる！ 「鬼滅の刃 ダイドーブレンド 鬼滅の刃コラボ缶 ミニチュアチャーム」が、2025年8月第5週より展開される。
本商品は、アニメ『鬼滅の刃』×『ダイドードリンコ』の2020年発売コラボ商品、通称 ”鬼滅缶” のミニチュアチャーム。
チャームのサイズは全高約3cmで、ダイドー自販機のチャームも付いたダブルチャーム仕様となっており、付属のボールチェーンで鞄やポーチにつけて楽しむこともできる。
コラボ缶は劇中のシーンが描かれたデザインが採用されており、「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒーオリジナル」の12種と、「ダイドーブレンド 絶品微糖」の8種、「ダイドーブレンド 絶品カフェオレ」の８種、合計全28種の大ボリュームラインナップ！
集めて並べてタワーのように飾ったり、持ち物に付けて楽しんだりと、遊び方いろいろ、コレクション性もばっちり。
全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズなどでお取り扱いされるのでぜひチェックしてみてね。
（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
（C）DyDo DRINCO, INC.
