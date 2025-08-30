9月5日（金）、東京都渋谷区・原宿竹下通りに「しろたんふんわりストア」をオープンします。同店は、原宿駅竹下口から徒歩約3分の好立地に位置し、原宿竹下通りでは4年ぶりの『しろたん』ショップ復活となる。＞＞＞店舗イメージや限定品などをチェック！（写真4点）『しろたん』は、クリエイティブヨーコの理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する ”たてごとアザラシ” をモデルとしたオリジナルキャラクタ