TVアニメ『らんま1／2』第2期の放送開始が10月4日（土）に決定。キャラクター＆キャスト情報やオープニング＆エンディングテーマの情報、そのほか新情報を一挙に公開された。＞＞＞キャラクタービジュアルやOP・EDアーティストをチェック！（写真24点）『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。物語は中国で修行していた父・早