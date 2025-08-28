【らんま1／2】第2期は10月4日放送開始！ キャストコメントほか新情報公開
TVアニメ『らんま1／2』第2期の放送開始が10月4日（土）に決定。キャラクター＆キャスト情報やオープニング＆エンディングテーマの情報、そのほか新情報を一挙に公開された。
＞＞＞キャラクタービジュアルやOP・EDアーティストをチェック！（写真24点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。第12話の放送終了後には第2期の制作決定が発表された。
この度、TVアニメ『らんま1／2』第2期の放送詳細が発表された。2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24：55から放送開始。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信となる。
あわせて、追加キャラクターを演じる井上和彦（八宝斉役）、真山亜子（コロン役）、石田彰（五寸釘光役）からキャストコメントが到着。八宝斉、コロン、五寸釘光のキャラクター情報も公開され、キャラクターデザインを務める谷口宏美によるキャラクタービジュアルや、各キャラクターのプロフィールが明らかになった。
なお、TVアニメ公式X（@ranma_pr）では、本日より順次、井上和彦、真山亜子、石田彰の直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも開催。詳細は、TVアニメ公式Xにてご確認を。
そして、第2期のオープニング＆エンディングテーマ情報も公開。
オープニングテーマは音楽ユニット、水曜日のカンパネラによる『ウォーアイニー』、エンディングテーマは、にしなによる『パンダガール』に決定。各アーティストからはアーティストコメントが到着している。
さらに、『今からでも間に合う！TVアニメ「らんま1／2」第1期 ダイジェストムービー』が公開に。早乙女乱馬（cv：山口勝平）とらんま（cv：林原めぐみ）による新規録り下ろしのナレーションとともに、4分半で第1期の物語を振り返ることができる映像だ。第1期をすでに視聴済みの方はもちろん、まだご覧いただいていない方も、見ることで第2期をより楽しめること間違いなしのPVは必見。
また、TVアニメ『らんま1／2』第2期では、10月4日（土）に特別先行上映会の開催も決定した。放送に先駆けてアニメ本編13話と14話（第2期1話と2話）を映画館の大スクリーンで観られるほか、山口勝平（早乙女乱馬役）、日高のり子（天道あかね役）が出演し、第2期に関するトークを繰り広げる。ユナイテッド・シネマ豊洲にて、昼の部／夜の部の2公演が実施され、本日よりチケットの抽選先行受け付けもスタートした。
このほか、TVアニメ『らんま1／2』第1期 Blu-ray ＆ DVDの追加情報も公開。キャラクターデザインを務める谷口宏美が描き下ろしたらんまのジャケット画像、リリースイベント情報が発表された。
※「日高のり子」の「高」は「はしご高」が正しい表記。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
