TVアニメ『地縛少年花子くん2』第21の怪『呪い』の、あらすじ・場面カットが公開となった。月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネッ