『地縛少年花子くん2』第21の怪 かつて神隠しにあった柚木家の子ども
TVアニメ『地縛少年花子くん2』第21の怪『呪い』の、あらすじ・場面カットが公開となった。
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートする。
このたび、TVアニメ後編《第21の怪》『呪い』のあらすじと場面カットが到着、早速ご紹介しよう。
＜第21の怪「呪い」＞
寧々たちが赤い家に迷い込んでいたその頃、輝と茜は境界へ渡る手がかりを見つけるべく、源家と縁のある神社を訪ねる。
不遜な態度で輝たちを出迎えたのは、宮司である渚 國重。一触即発の雰囲気の中、茜に一本の電話が……
その声を聞いた渚は青ざめ、ある子どもの話を始める。それは、かつて神隠しにあった柚木家の子どもの話だった。
☆第21の怪の先行カットをチェック！（写真10点）＞＞＞
また、第21話《第21の怪》には宮田俊哉＜Kis-My-Ft2＞が ”カタクリ” 役としてゲスト出演が決定した。
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートする。
＜第21の怪「呪い」＞
寧々たちが赤い家に迷い込んでいたその頃、輝と茜は境界へ渡る手がかりを見つけるべく、源家と縁のある神社を訪ねる。
不遜な態度で輝たちを出迎えたのは、宮司である渚 國重。一触即発の雰囲気の中、茜に一本の電話が……
その声を聞いた渚は青ざめ、ある子どもの話を始める。それは、かつて神隠しにあった柚木家の子どもの話だった。
☆第21の怪の先行カットをチェック！（写真10点）＞＞＞
また、第21話《第21の怪》には宮田俊哉＜Kis-My-Ft2＞が ”カタクリ” 役としてゲスト出演が決定した。
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会