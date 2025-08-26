8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡×ÀõÁð»û³¨ÇÏÊôÇ¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡¢°ÊÁ°¾Ò²ð¤·¤¿ÀõÁð¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¿å¡Ö5water¡×¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö5water¡×¤¬ÁêÎØÉÕ¤­¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£8·î18Æü¤Î¡ÖYAIBA¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤¬ºîÉÊ¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÀõÁð»û¤Ë¡ØYAIBA¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âç³¨ÇÏ¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼èºà¡£¤³¤ÎÆü¤âÄ«¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ë¤â