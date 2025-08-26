浅草寺・五重塔でレアな「5water」をゲット！
8月18日（月）に開催された、「真・侍伝 YAIBA」浅草寺絵馬奉納セレモニーにて、以前紹介した浅草で発見した水「5water」に再び出会ってしまった。セレモニーへの出席者に、特別仕様の「5water」が相輪付きで配られていた。
8月18日の「YAIBAの日」に、作者・青山剛昌先生が作品とゆかりのある浅草寺に『YAIBA』のキャラクターが描かれた大絵馬を奉納するということで行われたセレモニーを取材。
この日も朝からとんでもない暑さにもかかわらず、セレモニーは外で行われたため、熱中症対策を心掛けていたところ、マスコミ受け付けでもペットボトルの水をいただき、ありがたかった。
その水がなんと「5water」だった。
「5water」は、以前アニメージュプラスで紹介した、「浅草がちゃ処」で販売されている五重塔の形のペットボトルに入った水。同じく「浅草がちゃ処」のカプセル筐体で販売されている「相輪」が付けられる仕様になっている。
「相輪」とは、五重塔などの仏塔の屋根から天に向かって突き出た、最上部の金属製の部分。
いただいた「相輪」は、ピンクのキャップにピンクの「相輪」という、レアなタイプ。
しかも「浅草がちゃ処」で販売されている「5water」は、下段に「浅草」の文字が入っているが、いただいた「5water」は、「浅草」の隣に『YAIBA』のロゴが特別に入ったもの。こちらもこのイベントへの参加者へ配られたもののみのレアな仕様だったようだ。
レアなパッケージにレアな「相輪」ということで、おもちゃファンとしてはせっかく熱中症対策でいただいた水にも関わらず、封を開けずに綺麗に持ち帰ってきた。ちなみに水分補給は、あらかじめ用意しておいた飲み物でちゃんと補いました！
ふたたび浅草で出会った「5water」、今後の動向も追いかけていきたいと思う。「5water」気になった方、浅草と鎌倉の「がちゃ処」で販売されているので、浅草や鎌倉に行った際にゲットしてみて。「相輪」もお忘れなく。
＞＞＞特別バージョンの「5water」をチェック！（写真5点）
8月18日の「YAIBAの日」に、作者・青山剛昌先生が作品とゆかりのある浅草寺に『YAIBA』のキャラクターが描かれた大絵馬を奉納するということで行われたセレモニーを取材。
この日も朝からとんでもない暑さにもかかわらず、セレモニーは外で行われたため、熱中症対策を心掛けていたところ、マスコミ受け付けでもペットボトルの水をいただき、ありがたかった。
その水がなんと「5water」だった。
「相輪」とは、五重塔などの仏塔の屋根から天に向かって突き出た、最上部の金属製の部分。
いただいた「相輪」は、ピンクのキャップにピンクの「相輪」という、レアなタイプ。
しかも「浅草がちゃ処」で販売されている「5water」は、下段に「浅草」の文字が入っているが、いただいた「5water」は、「浅草」の隣に『YAIBA』のロゴが特別に入ったもの。こちらもこのイベントへの参加者へ配られたもののみのレアな仕様だったようだ。
レアなパッケージにレアな「相輪」ということで、おもちゃファンとしてはせっかく熱中症対策でいただいた水にも関わらず、封を開けずに綺麗に持ち帰ってきた。ちなみに水分補給は、あらかじめ用意しておいた飲み物でちゃんと補いました！
ふたたび浅草で出会った「5water」、今後の動向も追いかけていきたいと思う。「5water」気になった方、浅草と鎌倉の「がちゃ処」で販売されているので、浅草や鎌倉に行った際にゲットしてみて。「相輪」もお忘れなく。
＞＞＞特別バージョンの「5water」をチェック！（写真5点）