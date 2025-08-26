北条司原作の伝説的作品『キャッツ・（「・」は「ハート」が正しい表記）アイ』が完全新作アニメ化。9月26日（金）よりディズニープラス「スター」で独占配信の開始が決定。また、Adoの新オープニングテーマ『MAGIC』を使用した本予告映像とキービジュアルが公開された。『キャッツ・アイ』は1981年〜1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司原作の大人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛