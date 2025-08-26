【キャッツ・アイ】Adoが歌う新OP『MAGIC』を使用した本予告映像とキービジュアル公開！
北条司原作の伝説的作品『キャッツ・（「・」は「ハート」が正しい表記）アイ』が完全新作アニメ化。9月26日（金）よりディズニープラス「スター」で独占配信の開始が決定。また、Adoの新オープニングテーマ『MAGIC』を使用した本予告映像とキービジュアルが公開された。
『キャッツ・アイ』は1981年〜1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司原作の大人気漫画。
喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳、泪、愛が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描くラブコメディ作品として、日本のみならずアジア、欧米でも強い人気を誇る。
2022年には40周年を記念し原画展が開催されるなど、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品だ。
そんな『キャッツ・アイ』が今年、完全新作アニメ化され、ディズニープラスで独占配信される。
このたび、アニメシリーズ『キャッツ・アイ』の初回配信日が9月26日（金）に決定。前編の第1話〜第6話が9月26日（金）〜10月31日（金）、後編の第7話〜第12話が12月26日（金）〜2026年1月30日（金）に毎週1話ずつ順次配信される。
配信開始を控え、原作者の北条司氏からの新たなコメントも到着。「再び『キャッツ・アイ』をアニメとしてお届けできるのは、長年応援してくれたファンの皆さんのおかげです。心から感謝しています。初連載作品で手探りの中描いていたので、なんだかこそばゆい気持ちですが（笑） 今回の新作はより原作に近い形で、これまで登場しなかった「ねずみ」こと神谷も活躍します。彼は『シティーハンター』の冴羽リョウのベースになったキャラクター。シティーハンターのファンの方々には、リョウの原点ともいえる彼の姿をぜひ楽しんでいただきたいですね。『キャッツ・アイ』を知らない世代の方々にも、新たな3姉妹の物語が届くことを願っています。どうぞご期待ください。」と語り、より原作に近い形でリメイクされた本作で新たに登場するキャラクターについても言及し、より幅広い世代に向けて3姉妹の物語が届くことへ期待を寄せた。
さらに、Adoが歌う『CAT'S EYE』に加え、本作のために書き下ろされた新たなオープニングテーマ『MAGIC』を使用した本予告映像と、キービジュアルが初公開された。
『MAGIC』はAdoとの初タッグとなるボカロPのツミキが作詞作曲編曲を手掛けた。ツミキは大ヒット曲『フォニイ』『トウキョウ・シャンディ・ランデヴ』などの代表作を持ち、また音楽ユニットNOMELON NOLEMONやバンドAoooの活動でも定評のある新進気鋭のアーティスト。
同曲はキャッチーでありながらもトッキーなリリックやメロディをAdoの変幻自在のヴォーカルが自由奔放に表現。令和とレトロが交差するかのようなダンスビートと混ざり合い、中毒性の高い楽曲が満を持して完成した。さらに、Adoからのコメントも到着！「この度アニメ『キャッツ・アイ』のエンディングで『CATʼS EYE』をカバーさせていただきましたが、オープニングテーマも担当させていただくことになりました。とても光栄に思います。『MAGIC』はツミキさんに書き下ろしていただき、これまでのAdoの楽曲として新境地で、胸が踊るようなレトロポップなナンバーになっております。アニメはディズニープラスで配信されます。一緒に楽しみましょう。」と、新曲と作品どちら対しても期待感の高まるコメントを寄せた。
怪盗キャッツアイから届いた予告状を手に、「今夜こそ捕まえてやる！ 来い…キャッツアイ」と意気込む刑事の俊夫。狙われた名画「ローマの女」を守るために厳重な警備が敷かれた美術館だったが、「作戦通り！」といとも簡単に名画は奪われてしまう。その後、喫茶キャッツアイを訪れる俊夫。そこには「いらっしゃいませ！」と微笑む三姉妹の姿が。俊夫は「店名はどうにかならんのか？」と、どうやら怪盗キャッツアイと三姉妹の関係性には気づいていない様子。「泥棒と刑事…やっぱり難しいのかな」と、俊夫との関係に悩む様子の瞳に対し、「しばらく泥棒と刑事の関係を続けるしかないんじゃない？」と語り掛ける泪。絵画を目の前にたたずむ三姉妹の姿が映し出され、瞳が「ええ、私たちの目的を達成するまでは」と怪盗を続ける決意を語る。その後、「じゃあ予定通り、決行ね！」というセリフと共に、夜の街を華麗に飛び回る三姉妹の姿が。今回の新予告で新たに登場したキャラクターの刑事・浅谷光子は「私は、キャッツアイと内通している人間がいる可能性があると考えています。」、原作に登場し、アニメーション作品には初めて登場するフリーライターの神谷は「そっちの情報は全部筒抜けだよ。間抜けな子猫ちゃん」と語り、一筋縄ではいかない2人のキャラクターによる波乱の展開も予感させられる。泥棒と刑事の許されざる恋の行方は……そして、三姉妹が怪盗を続ける ”真の目的” とは……。彼女たちに待ち受ける運命の行方は、ぜひ本編で確かめていただきたい。
あわせて、三姉妹の瞳、泪、愛が夜の街を駆ける姿と、それを追いかける刑事・俊夫の姿を描いたキービジュアルが公開。三姉妹と俊夫の関係性や物語の展開へ期待が高まる。
（C）北条司/コアミックス
