「夏なのに、なんだか体が冷える…」よかれと思って行っている習慣が、じつは体を冷やしてしまっているのかもしれません。今回は冷え症専門外来の医師、林 忍先生が、朝の「冷えとり習慣」の効果を〇、△、×の3評価でジャッジ。正しい習慣を取り入れて、冷え体質を改善しましょう。「夏の朝の洗顔はぬるま湯でする」の冷えとり効果は？判定は…〇！「肌がびっくりしない温度で顔を洗って」。【写真】冷えとりに効果のある朝食は