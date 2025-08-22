お家で繰り返し洗える綿100％の「ムーミン」ぬいぐるみシリーズが誕生。タオル生地のやさしさを活かして織り上げた、やわらかくふんわりとした肌ざわりが特徴の新作ぬいぐるみを紹介する。＞＞＞たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」をチェック！（写真5点）『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々とし