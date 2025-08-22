【ムーミン】洗えるぬいぐるみ“たおぐるみ.eco”誕生！ こだわりは肌ざわり
お家で繰り返し洗える綿100％の「ムーミン」ぬいぐるみシリーズが誕生。タオル生地のやさしさを活かして織り上げた、やわらかくふんわりとした肌ざわりが特徴の新作ぬいぐるみを紹介する。
＞＞＞たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」をチェック！（写真5点）
『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大きな鼻を持つムーミン一家が主人公。一家が個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げる。
タオルのやさしさをそのままに、環境にやさしく、手洗いできて肌ざわりも心地よい、やさしい綿100％のぬいぐるみ ”たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ” がタオル美術館グループより発売された。 ”たおぐるみ.eco” は、国際的な安全基準である「エコテックス（R）スタンダード100」認証を取得しており、お子さまも安心して使用できる。
また、タオル製造時に生じる廃材を中綿に使用し再資源化しており、ムーミンの物語に根付く「自然との共生」を大切にする価値観が息づいた、地球にもやさしいぬいぐるみだ。
そんな ”たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」” を4つのポイントで紹介。
1つ目は、エコテックス（R）スタンダード100認証取得。
”たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ” で使用している素材は、世界トップレベルの安全性を証明する国際的な基準「エコテックス（R）スタンダード100」を取得している。エコテックス（R）スタンダード100は有害化学物質試験にクリアした繊維製品のみに与えられるもの。肌に直接触れるぬいぐるみだからこそ国際的な安全基準を満たすものづくりにこだわり、小さなお子さんから大人まで、安心して使うことができる。
2つ目は、お家で洗濯可能なウォッシャブル仕様。
綿100％の素材を使用しているため、繰り返し洗うことができ、常に清潔に保ちやすい。手洗い洗濯が可能なウォッシャブル仕様は、ぬいぐるみを清潔に保ちたい小さなお子さんのいるご家庭はもちろん、衛生面を重視する大人にもおススメ。
3つ目は、やわらかい肌ざわりが持続。
タオル美術館グループ独自の「5ッ星クオリティ製法」をベースに、よりを抑えた甘撚り糸と、毛羽落ちを防ぐ丁寧な糸づくりを採用。やわらかく、ふんわりとした肌ざわりを実現している。柔軟剤などの添加物に頼らず、素材が持つ本来のやさしさを活かして織り上げているため、洗濯を重ねてもやわらかさが続き、長く安心して使えるぬいぐるみだ。
最後に、工場で出た廃材を再資源化。
ぬいぐるみの中綿には、タオル製造の過程で生じる綿100％の廃材を有効活用。タオル美術館グループがこれまでの開発で培った技術を応用し、通常であれば廃棄されてしまう素材を再資源化。環境への負担を軽減するとともに、心地よい抱き心地を実現している。
そして今回登場する ”たおぐるみ.eco「ムーミンシリーズ」” は、「たおぐるみ.eco ムーミン〈おすわり〉タイプ」と「たおぐるみ.eco ムーミン〈クッションマスコット〉タイプ」の2種類。「たおぐるみ.eco ムーミン〈おすわり〉タイプ」は、おすわりポーズとムーミンたちの個性あふれる表情、コンパクトなサイズ感が魅力。お揃いの緑色のスカーフがポイントだ。
「たおぐるみ.eco ムーミン〈クッションマスコット〉タイプ」は、バッグやリュックに付けられるループ付きのクッションマスコッ
ト。それぞれのキャラクターが刺繍されたデザインも楽しめるアイ
テムで、ちょっとしたギフトにもピッタリ。
やさしい素材で作られた、やさいい「ムーミン谷」の住人たちをお迎えしてみては。
（C）Moomin Characters TM
