メタバース「MetaMe」のプロジェクトから生まれた楽曲、われらがカミナリコゾウがプロデュースする『チバケンサンバ』。松戸市長に続き、今度は千葉県知事へのプレゼンテーションを行った。この楽曲『チバケンサンバ』は、吹奏楽部やバンド、地域イベントでも活用できるように各種の楽譜データや伴奏音源を完備。子どもから大人まで、年齢や地域を問わず ”千葉をもっと楽しむための音楽” として制作されたもの。 NTTドコモ