AlbaLinkは8月8日、「和風住宅と洋風住宅のメリット・デメリットに関する意識調査」の結果を発表した。調査は7月26日〜27日、全国の20代以上の男女500人(女性355人、男性145人)を対象にインターネットで行われた。和風住宅のメリット調査によると、現在、フローリング中心の「洋風住宅」に住んでいる人は63.8%、フローリングと畳が混合した「和洋折衷住宅」が23.0%、畳中心の「和風住宅」が13.2%。少数派である和風住宅に住む人に