女優の河合優実（24）が19日放送のTBS系「バナナサンド」（後7・00）に出演。高校時代から似ていると言われる大スターを打ち明けた。今回は番組恒例企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送され、河合は1曲目に山口百恵さんの「イミテイション・ゴールド」をチョイス。サンドウィッチマンの伊達みきおから「お母さん世代じゃないですか！」とツッコまれると、河合は「高校生ぐらいから顔が“似てる”って言われ始めて…」と選曲の理