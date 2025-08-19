理容師や美容師を目指す学生が、カットやセットなどの技を競い合う大会が8月19日、徳島市で開かれました。これは、学生の技術向上などを目的に、四国地区理容師美容師養成施設協議会が開きました。大会には、四国4県から理容師や美容師を目指し、専門学校に通う学生133人が参加。カットやネイルアートなど、8つの部門で技術を競いました。このうち、パーマをかける際に髪にロッドを巻く、美容部門の「ワインディング」