現在のアメリカを代表するヒップホップ・フォトグラファーの一人、Eric Coleman（エリック・コールマン）の写真展『ANALOG VISION: PHOTOGRAPHY BY ERIC COLEMAN / A ONE NIGHT EXHIBITION IN TOKYO 2025』を、8月22日(金)にTRUNK(HOTEL) CAT STREET 内 ROOM101にて開催。当日は、Eric Coleman本人も在廊し、TRUNK(HOTEL)1階のラウンジスペースにてレセプションパーティも実施する。【Eric Coleman 写真展開催概要】タイトル：ANAL