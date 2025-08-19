ナポリは18日、ベルギー代表FWロメル・ルカクが病院で検査を受けた結果、左大腿直筋に重度の損傷が認められたと報告した。ルカクは14日に行われたオリンピアコスとのプレシーズンマッチ(○2-1)で負傷。イタリア『スカイ・スポーツ』によると、今後手術を受ける予定となっており、少なくとも3か月間は試合に出場できない見込みだという。2024-25シーズンのセリエAを制したナポリは、23日の開幕戦でサッスオーロの本拠地に乗り