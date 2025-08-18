8月18日午前、阿南市橘町の岸壁から軽自動車が海に転落する事故がありました。乗っていた3人は自力で脱出し、命に別条はありません。事故があったのは、阿南市橘町の新日本電工・徳島工場の敷地内です。警察によりますと、18日午前10時30分頃、男性3人が乗った軽自動車がバックしていたところ、岸壁から過って海に転落しました。3人は車から自力で脱出し、近くにいた人が浮き輪を投げるなどしました。3人は阿南市内の病院に運ばれ