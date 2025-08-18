学業や育児など明確な理由なく就職活動をしないで「ただ休んでいる」という青年が増え、これによって生じた国家経済損失が過去５年間で５３兆ウォン（約５兆６４００億円）にのぼるという分析が出てきた。韓国経済人協会（韓経協）が１８日に出した報告書「休む青年の増加による経済的費用推定」によると、２０１９−２３年に仕事も就職活動もしない（統計上「休んだ」）青年による経済的費用が５３兆３９９８億ウォンと集計された