前回の記事では「なぜ戦略仮説を検証する必要があるのか」について語った。今回は「戦略仮説を検証する必要があるのはどういう場面か」というテーマについて考えてみたい。そもそも誰が「戦略仮説をちゃんと検証したのか？」と言い出すのか。これは前回の「なぜ戦略仮説を検証する必要があるのか」から考えれば明白だ。大きく分けて２つあり、一つは戦略推進に協力する側だ。すなわち「（提示された）戦略仮説の信頼性がどの程度あ