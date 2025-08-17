石川県加賀市は１３日、市がインターネットで見つけた有料のイラストを無断で使用し、販売会社やイラストレーターから賠償を求められていたことを明らかにした。市は約７年分の使用料にあたる約１５７万円を著作権者に支払い、和解する方針だ。市によると、イラストが無断で使われたのは男女共同参画に関する施策を説明する資料で、２０１８年から市のホームページに掲載されていた。担当の職員がインターネットでイラストを検