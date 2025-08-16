2025年7月、不動産市場の行方を占う指標の1つ「路線価」の最新版が発表されました。今年の路線価で注目すべき東京都心・近郊のエリアを5つ、株式会社さくら事務所の山本直彌が厳選して紹介します。【画像】「資産性が高い街」注目エリア一覧路線価とは？路線価とは、主に相続税や贈与税を計算する際に使われる土地の評価額のことで、国税庁から発表されます。不動産の実勢価格の7〜8割程度が目安とされ、不動産市場のリアルな動向