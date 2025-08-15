°¤ÇÈ¤ª¤É¤êºÇ½ªÆü¤Î8·î15Æü¡¢ÆÁÅç»Ôº°²°Ä®¤Î±éÉñ¾ì¤Ë¤Ï°ú¤­Â³¤­¡¢¾®¶Ì¤µ¤ó¤È¡¢µÜ²¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¾®¶Ì¤µ¤ó¡ªµÜ²¼¤µ¤ó¡ª¡Ê¾®¶Ì¡¦µÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡ÖÆÁÅç»Ô¤Î¡Øº°²°Ä® ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë±éÉñ¾ì¡Ù¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡Ö¤¤¤Þº°²°Ä®¤Î±éÉñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¿¶¶½¶¨²ñ½êÂ°¤Î¡Ö°¤ÇÈÌÄÏ¢¡×¤¬ÍÙ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö1959Ç¯·ëÀ®¡¢ÃË½÷¤È¤â¡¢ÇØÃæ¤ËÌÚ¶öÆ¬¤òÀ÷¤áÈ´¤¤¤¿