ºÇ¸å¤ÎÍðÉñ¤Ç³¹¤ÎÇ®µ¤¤Ï¥Ôー¥¯¤Ë¡¡ÆÁÅç»Ô¤Î°¤ÇÈÍÙ¤êºÇ½ªÆü¡ÚÆÁÅç¡Û
°¤ÇÈ¤ª¤É¤êºÇ½ªÆü¤Î8·î15Æü¡¢ÆÁÅç»Ôº°²°Ä®¤Î±éÉñ¾ì¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¾®¶Ì¤µ¤ó¤È¡¢µÜ²¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¾®¶Ì¤µ¤ó¡ªµÜ²¼¤µ¤ó¡ª
¡Ê¾®¶Ì¡¦µÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÆÁÅç»Ô¤Î¡Øº°²°Ä® ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë±éÉñ¾ì¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¤¤Þº°²°Ä®¤Î±éÉñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¿¶¶½¶¨²ñ½êÂ°¤Î¡Ö°¤ÇÈÌÄÏ¢¡×¤¬ÍÙ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö1959Ç¯·ëÀ®¡¢ÃË½÷¤È¤â¡¢ÇØÃæ¤ËÌÚ¶öÆ¬¤òÀ÷¤áÈ´¤¤¤¿Íá°á¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¤â·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢Á´°÷¤Ç¿´¤«¤éÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Ï¢¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈþ¤·¤¤Íá°á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ°¤ÇÈÌÄÏ¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢°¤ÇÈÀð¤ÎÄóÅô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö1991Ç¯·ëÀ®¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì²ÚÎï¤ÊÀðÍÙ¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËèÇ¯8·î12Æü¤Î¿¼Ìë¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡Ø°ìÃú²ó¤ê¡Ù¤ÇÁ´¹ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ØÆú¡Ù¤Î»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö»ÍµÜ¤µ¤ó¤Ï½÷ÍÙ¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÉµá¤·¡¢¤½¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ç¤¹¡×
¡Ö2025Ç¯¤Î°ìÃú²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ç°Ê©ÍÙ¤ê¤ËÉ÷Î®ÍÙ¤ê¤ÎÆÃÄ§¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¤¿»þÂå¤ÎÍÙ¤ê¤òÈäÏª¡¢°ìÌ£°ã¤¦ÍÙ¤ê¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î°ìÃú²ó¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¿¹õ¤ÎÌë¤ËÄóÅô¤ÎÅô¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÉâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤Î°ìÃú²ó¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡ÖµîÇ¯¤«¤é¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡×
¡Ö150¿Í¤«¤é200¿Í¤ÏÍè¤é¤ì¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÆÁÅç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©³°¤ÎÊý¤â¡¢°ìÃú²ó¤ê°ìÇ¯¤Ë°ì²ó¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¤³¤Î½Ö´ÖÆ¨¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¼Ö¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÃú²ó¤ê¤À¤±¸«¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¬»³¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Öº£²ó¤Ï70¡ó¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¡¢¿·¤·¤¯½é¤á¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¿·¤·¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤âºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Î12Æü¤Ï±«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤ÏÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¥¿¥¯¥·ー¤Î±¿Å¾¼ê¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö°ì»þ´ü¤Ï±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤¬¤â¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢´íµ¡¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¤Î°¤ÇÈÍÙ¤êÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ä»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢µ´ÌÇ¤Î¿Ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡©¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢ÆÁÅç¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡×
¡Ö¡Êµ´ÌÇ¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬¡Ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤½¤ì¤ò¾å¼ê¤¤¤³¤È¡¢°¤ÇÈÍÙ¤ê¤â¸«¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Öº£Ç¯¤ÏËüÇî¤Ç°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤â¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çº£Ç¯¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥È²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÃú²ó¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÁÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢°¤ÇÈÍÙ¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Àï¸å£±Ç¯¤Ç°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌÄ¤é¤¹¥«¥Í¤â¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¿´¶¯¤µ¡¢¤³¤ì¤¬°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Î°ìÈÖº¬¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¡¢¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸©³°¤«¤éÍè¤¿Ï¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Í³¤ËÍÙ¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡ÖÍÌ¾Ï¢¤Ç±ß¿ØÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÁÇ¿Í¤ÎÊý¤ËÍÌ¾Ï¢¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¼«Í³¤Ê°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×Æú¤Î»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¡×¡¦»ÍµÜ²ìÂå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï°ú¤Â³¤ÈÖÁÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤êºÇ½ªÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¤³¤³º°²°Ä®¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×