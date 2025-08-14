12日時点の大分県内のレギュラーガソリン価格は、1リットル当たり179.3円で、前の週と変わらず横ばいとなりました。 資源エネルギー庁によりますと、12日時点の大分県内のレギュラーガソリン平均価格は、1リットル当たり179.3円で前の週から変わりませんでした。 ハイオクも前の週と同じ190.2円。軽油は0.6円下がり157.6円でした。去年のお盆の同じ時期と比べ、2円程度値下がりしています。 要因について石油