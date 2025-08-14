2回に打者11人の猛攻で一挙7点を奪った【MLB】パドレス 11ー1 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手の所属するパドレスは13日（日本時間14日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に11-1で勝利し、5連勝を飾った。この時点で、ナ・リーグ西地区でドジャースを抜いてついに単独首位に立った。勢いは止まらない。2回に打者11人の猛攻で一挙7得点を奪って試合を優位に進めた。5回にはラウ