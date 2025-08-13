徳島市の阿波踊りは、8月13日も踊り子たちが圧巻の踊りで、演舞場の観客を魅了しました。（記者）「午後6時、阿呆連による桟敷踊りが始まりました」徳島市の「あわぎん南内町演舞場」には有名連が次々と踊り込み、磨き抜かれた踊りの技を披露しました。女踊りはしなやかに、男踊りはダイナミックに、溢れんばかりの情熱で観客を魅了しました。（大阪から来た女性）「大人が一生懸命になっているのってあまり見ないので、すごく感動