「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が福島県で開催中学硬式野球のボーイズリーグ「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が9〜11日に福島県で行われ、初出場の京葉ボーイズ（千葉県支部）が優勝を飾った。11日の決勝戦で上三川ボーイズ（栃木県支部）を5-1で破った。京葉は初回、西川翔真主将の適時二塁打で先制。さらに、黒田璃央が2点打を放ち、3点を挙げた。3回に黒田の適時打、4回には