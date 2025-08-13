「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が福島県で開催

中学硬式野球のボーイズリーグ「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が9〜11日に福島県で行われ、初出場の京葉ボーイズ（千葉県支部）が優勝を飾った。11日の決勝戦で上三川ボーイズ（栃木県支部）を5-1で破った。

京葉は初回、西川翔真主将の適時二塁打で先制。さらに、黒田璃央が2点打を放ち、3点を挙げた。3回に黒田の適時打、4回には柳下恵大の適時打で加点。リードを5点に広げた。

上三川は6回、大島基以の適時二塁打で1点を返した。7回も2死一、二塁の好機をつくったが、続く打者が三振に倒れて試合終了。京葉が栄冠を手にした。

◎決勝

上三川ボーイズ 000 001 0 1

京葉ボーイズ 301 100 X 5

（上）阿部朔久、古口諒-山野井大翔、大貫孝介

（京）安田奏、小路龍矢-鶴岡風雅

◎準決勝

いわきボーイズ 1-11 京葉ボーイズ

上三川ボーイズ 1-0 都筑中央ボーイズ

◎2回戦

いわきボーイズ 3-2 江戸川南ボーイズ

京葉ボーイズ 13-2 大洋ボーイズ

寒河江ボーイズ 4-6 上三川ボーイズ

都筑中央ボーイズ 2-1 旭川道北ボーイズ

◎1回戦

いわきボーイズ 4-3 世田谷南ボーイズ

浦和中央ボーイズ 0-10 江戸川南ボーイズ

狭山西武ボーイズ 2-7 京葉ボーイズ

大洋ボーイズ 4-3 富士北麓ボーイズ

寒河江ボーイズ 6-2 相模原ボーイズ

千曲ボーイズ 0-10 上三川ボーイズ

仙台泉ボーイズ 2-10 都筑中央ボーイズ

館林ボーイズ 1-11 旭川道北ボーイズ（First-Pitch編集部）