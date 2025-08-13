「日本少年野球 東北選抜大会」で優勝した京葉ボーイズ【写真：日本少年野球連盟提供】

「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が福島県で開催

　中学硬式野球のボーイズリーグ「スポチューバーTV旗 第4回日本少年野球 東北選抜大会」が9〜11日に福島県で行われ、初出場の京葉ボーイズ（千葉県支部）が優勝を飾った。11日の決勝戦で上三川ボーイズ（栃木県支部）を5-1で破った。

　京葉は初回、西川翔真主将の適時二塁打で先制。さらに、黒田璃央が2点打を放ち、3点を挙げた。3回に黒田の適時打、4回には柳下恵大の適時打で加点。リードを5点に広げた。

　上三川は6回、大島基以の適時二塁打で1点を返した。7回も2死一、二塁の好機をつくったが、続く打者が三振に倒れて試合終了。京葉が栄冠を手にした。

◎決勝
上三川ボーイズ　000 001 0　1
京葉ボーイズ　　301 100 X　5
（上）阿部朔久、古口諒-山野井大翔、大貫孝介
（京）安田奏、小路龍矢-鶴岡風雅

◎準決勝
いわきボーイズ　1-11　京葉ボーイズ
上三川ボーイズ　1-0　都筑中央ボーイズ

◎2回戦
いわきボーイズ　3-2　江戸川南ボーイズ
京葉ボーイズ　13-2　大洋ボーイズ
寒河江ボーイズ　4-6　上三川ボーイズ
都筑中央ボーイズ　2-1　旭川道北ボーイズ

◎1回戦
いわきボーイズ　4-3　世田谷南ボーイズ
浦和中央ボーイズ　0-10　江戸川南ボーイズ
狭山西武ボーイズ　2-7　京葉ボーイズ
大洋ボーイズ　4-3　富士北麓ボーイズ
寒河江ボーイズ　6-2　相模原ボーイズ
千曲ボーイズ　0-10　上三川ボーイズ
仙台泉ボーイズ　2-10　都筑中央ボーイズ
館林ボーイズ　1-11　旭川道北ボーイズ（First-Pitch編集部）