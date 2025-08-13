©Expo 20252025大阪・関西万博公式ライセンス商品販売元：ジェイアール西日本商事株式会社関西の鉄道会社11社は2025年大阪・関西万博の開催を記念し、コラボレーションを実施する。各社の鉄道車両や大阪・関西万博のラッピング列車をモチーフとした全13種類の商品を2025年8月15日より順次発売する。大阪・関西万博ならではの、関西鉄道各社の“夢のような”コラボレーション商品を楽しめる。１. 商品詳細・画像等（１）EX