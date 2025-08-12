徳島市の阿波踊りは8月12日から演舞場での踊りが始まり、踊り子たちが雨にも負けず熱狂の乱舞を繰り広げました。午後6時。有料演舞場の一つSunsun藍場浜演舞場では、「水玉連」を皮切りに有名連が続々と踊り込み、観客と一体となった踊り絵巻が繰り広げられました。「ほないこかー」開幕から30分ほど経ち突然、降り出した大雨。それでも踊り子たちは「雨にも負けず」、踊れる喜びを爆発させます。また、演舞場の外でも道行く