徳島市の徳島城博物館で8月12日、演舞場での阿波踊り初日の風物詩、盆流しが行われました。ゆったりと盆流し唄が流れます。長唄グループ「徳島佐苗会 青の会」は毎年、演舞場での踊り初日に、三味線を奏でながら街中を練り歩く「盆流し」を行っています。2025年もその風情ある音色を聞こうと、徳島城博物館には多くの人が訪れました。会のメンバーは、徳島の民謡とともに阿波よしこのを取り入れた「阿波おどり慕情」を