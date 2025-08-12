韓国のソウル中央地裁は12日午前、尹錫悦前大統領の妻・金建希氏の逮捕状を発布するかどうかの審査を始めました。金建希氏は早ければ12日中に逮捕される可能性があります。金氏を巡っては韓国の特別検察が今月7日、あっせん収賄などの疑いで逮捕状を請求し金氏は12日午前10時過ぎから裁判所が逮捕状を出すか判断する審査に出席しています。金氏は報道陣が待ち構える中、黒のスーツ姿で裁判所に到着し、一礼した後、無言で建物の中