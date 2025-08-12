〈「激混み電車」なのに改善の余地なし！ 「埼京線」がJRの混雑度トップに君臨し続ける納得の理由《2024年度・JR路線の混雑度ランキング》〉から続く国土交通省が例年発表している「混雑率調査」。JR路線や地下鉄・私鉄路線の混雑率（ピーク時の1時間で、輸送人員÷輸送力で算出した数値）が明らかになっている。【ランキング】「日本一混雑している路線」はどこだ！各種路線の混雑率を見る混雑率の目安（国土交通省資料より）