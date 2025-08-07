累計10万部超えの人気シリーズ待望の第5弾が登場！ハローキティとこわい気持ちを学ぶ絵本『おしえて！サンリオキャラクターズいろんなきもちこわいってなあに？』がリリースされる。☆書籍の内容イメージなどを画像でチェック！（写真5点）＞＞＞「おしえて！サンリオキャラクターズ」は、お子さまが、未来をよりよく生きるために、幼児期から身につけておきたい知識を、サンリオキャラクターズと一緒に学ぶ絵本シリーズ。テ