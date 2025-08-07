¡Ú¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡Û10ËüÉôÄ¶¿Íµ¤³¨ËÜ¿·ºî¤Ï¡Ø¤³¤ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©¡Ù¡¿¿Æ»Ò¤Ç ¡È¤¤â¤Á¡É ¤ò¤ªÊÙ¶¯
Îß·×10ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂÔË¾¤ÎÂè5ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤³¤ï¤¤µ¤»ý¤Á¤ò³Ø¤Ö³¨ËÜ¡Ø¤ª¤·¤¨¤Æ¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤â¤Á¡¡¤³¤ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤·¤¨¤Æ¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÄ»ù´ü¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤ò¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡×¤ä¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ËÇº¤à¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º5ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤ª¤·¤¨¤Æ¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤¤â¤Á¡¡¤³¤ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¢¤Ë¡©¡Ù¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë4¤Ä¤Î´ðËÜ´¶¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¤ªÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ï¤¤¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤ä¡¢¡Ö¤³¤ï¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ï³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ÎÈ¯Ã£¡¦À®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662264