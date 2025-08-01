¥·¥êー¥º¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¤ÇÈÍÙ¤ê¡×¤ÎÏ¢¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëÀ®50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤Î²Æ¤ò¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡ÖéºÃã³Ú¡×¤Ç¤¹¡£ ¢£1975Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤é50¼þÇ¯ ¡Öéº¤ò¤ªÃãÌÜ¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖéºÃã³Ú¡×¡£1975Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2025Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊéºÃã³Ú¡¦ÊÆÅÄ¾­¸Ê Ï¢Ä¹¡Ë¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Î1¥Úー¥¸¤Ç¤ª¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¡Ö50¼þÇ¯¤Ç»·Éß¤ËÍÙ¤ê¹þ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢50Ç¯