ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ÎÇÙ³èÎÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Î¾×·â¤ÎÇÙ³èÎÌ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÅ·²¼¤ËÂç¼ê¤ò¤«¤±¤ëÀéÄ»¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¸ç¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ­¤Ï·Ý¿Í