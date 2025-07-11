母から国際親善への深い情熱を受け継いだプリンセスが、公務で初めて訪問されるのは“アジア最後の秘境”ラオスだ。しかしそこには、日本人の悪行がはびこる暗い現実があった。 【写真】13年前、ラオスを訪問された民族衣装姿の天皇陛下。他、ライトブルーのスーツと帽子を合わせたリンクコーデをする愛子さまと雅子さまなども「愛子のラオス訪問が、わが国とラオスの友好親善関係の増進につながることを願っています」&#16