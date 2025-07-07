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杏がパリの「災害級の猛暑」に言及 クーラーのある家「本当に珍しい」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • が4日更新のYouTubeで、パリの「災害級の猛暑」について語った
  • 猛暑について「とにかく暑い」「逃げ場がない怖さ」とコメント
  • フランスの家はクーラーがなく、「ほとんどクーラーがない」ことも明かした
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