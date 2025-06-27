就職面接やプレゼンの順番によって結果に差はでるのか。拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「これまでも心理学や経済学の研究が審査順と結果の関係を指摘してきた。今年発表された『爆笑オンエアバトル』を題材にした研究は示唆に富む内容だ」という――。写真＝iStock.com／Moment Makers Group※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Moment Makers Group■登場順と評価の意外な関係皆さんは、これまでの人生の中で、参加者を順番