―バックオフィスで導入広がる、世界市場規模は6年で9倍との試算も― 2022年の「ChatGPT」のリリースをきっかけにして、国内外でAI（人工知能）の活用が本格化している。24年3月に総務省が発表した「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」によると、各国の企業を対象に業務における生成AIの活用状況を尋ねたところ、調査時点（24年1～2月）で「活用する