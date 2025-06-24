¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnextÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸òÎ®Àï18»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢11¾¡7ÇÔ¤Ç½ªÎ»¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤âÎ¢Êý¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÍ¥¾¡¾Þ¶â3000Ëü±ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1ÊâÆÏ¤«¤º¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³¤Ï9²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÅêµå¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¿¤À¸òÎ®Àï´ü´ÖÃæ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌöÆ°¤·¤¿¥×¥ì¡¼»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸